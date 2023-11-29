МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, инвалидности, сообщается на сайте кабмина. Правительство выступило против идеи отмены штрафов за забытые права и ОСАГО

Ранее в августе текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о праве добровольцев на обязательное государственное страхование жизни и здоровья. Сообщалось, что в случае смерти добровольца компенсация составит более 3,1 миллиона рублей.

"Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано. Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом", — говорится в материале.

Уточняется, что получение выплат будет осуществляться через военкомат по месту жительства добровольца или воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование. В случае смерти на выплаты по страховке в равных долях имеют право супруга добровольца, его родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трех лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того. компенсацию могут получить дети погибшего, если они не достигли 18 лет, не достигли 23 лет и обучаются на очном отделении вуза или колледжа, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до 18 лет.

Отмечается, что утвержденный документ распространяется на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года.