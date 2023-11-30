МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, теперь ее жителям станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья, заявил кабмин. В России могут увеличить лимит льготной ипотеки, пишут СМИ

"Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья", — говорится в сообщении.

Дальневосточная ипотека — это программа, по которой можно купить или построить жилье на Дальнем Востоке под два процента годовых. Кредит субсидируется государством, а максимальная сумма ипотеки — шесть миллионов рублей.