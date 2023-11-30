2023-11-30T12:11:00+03:00
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2023
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Правительство распространило действие "Дальневосточной ипотеки" на Арктику
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Правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, теперь ее жителям станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, дальневосточная ипотека, арктическая зона россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, теперь ее жителям станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья, заявил кабмин.
"Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья", — говорится в сообщении.
Дальневосточная ипотека — это программа, по которой можно купить или построить жилье на Дальнем Востоке под два процента годовых. Кредит субсидируется государством, а максимальная сумма ипотеки — шесть миллионов рублей.