МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Почте России" наряду с эффективным управлением нужна и государственная поддержка, почта выполняет важную социальную функцию, сказал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. "Почта России" получит средства из бюджета для поддержки отделений в селах

"Как только Михаила Юрьевича (Волкова) назначили на пост генерального директора "Почты России", мы стали вместе прорабатывать варианты обеспечения стабильности почты. Это, в первую очередь, предприятие с социальными функциями (выдача пенсий, пособий и прочее), в том числе в сельской местности, которые никто не заменит", — отметил Кутепов.

Предварительный убыток "Почты России" в 2022 году составил 24,5 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства. По результатам проверки были выявлены "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений", говорится в отчете. Статс-секретарь — замглавы Минцифры Алена Руденко на совещании в Госдуме сообщила, что "Почта России" получит 4,2 миллиарда рублей для поддержки работы в сельской местности, это предусмотрено в рамках федерального бюджета на 2024 год.

Кроме того, "почта несет обязательства по обеспечению безопасности вложений, посылок, бандеролей, опять же в отличие от маркетплейсов", подчеркнул законодатель.

По словам Кутепова, "в этих условиях очевидно, что почте необходима, наряду с эффективным управлением, в том числе и государственная поддержка".