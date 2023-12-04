МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. МИРЭА предложил создать в России "школы киберразведки"

Ранее в ноябре нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект, который запретит ученикам пользоваться мобильными устройствами в школах.

"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", — следует из текста документа.

Поправку предложила группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Как подчеркивала глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, школы сами будут решать, как реализовывать проект.

Комитет также одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября следующего года.