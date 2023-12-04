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2023
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Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете телефонов в школах
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. Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Ранее в ноябре нижняя палата парламента... ПРАЙМ, 04.12.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, законопроект, школы, мобильные телефоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.
Ранее в ноябре нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект, который запретит ученикам пользоваться мобильными устройствами в школах.
"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", — следует из текста документа.
Поправку предложила группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Как подчеркивала глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, школы сами будут решать, как реализовывать проект.
Комитет также одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября следующего года.