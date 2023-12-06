МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 6 декабря, приняла поправки о введении в начальной и средней школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года. Школьники будут изучать боевое применение беспилотников

"Слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье возвращаются в школы. Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", — прокомментировал инициативу один из авторов, депутат Сергей Колунов.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса.