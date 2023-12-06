2023-12-06T12:45:06+03:00
2023-12-06T12:45:06+03:00
2023-12-06T12:45:06+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231206/842473712.html
Госдума одобрила поправки об обязательных уроках труда
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственная Дума в среду, 6 декабря, приняла поправки о введении в начальной и средней школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года. "Слесарное дело, столярное... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, госдума, школа, труд
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724064.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724064.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724063.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724063.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724051.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84072/40/840724051.jpg
https://1prime.ru/society/20231115/842272587.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 6 декабря, приняла поправки о введении в начальной и средней школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.
"Слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье возвращаются в школы. Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", — прокомментировал инициативу один из авторов, депутат Сергей Колунов.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса.