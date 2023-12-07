МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. В Минфине назвали цифровой рубль наличной валютой XXII века

Документ вводит в НК понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом. При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, переводами (перечислениями) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

В целях исчисления НДФЛ датой фактического получения дохода будет считаться день перечисления цифровых рублей на счет. А для определения налога на прибыль, когда организация осуществляет доходные или расходные операции с использованием счета цифрового рубля, закон предусматривает порядки признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, вносящие изменения в специальные налоговые режимы (единый сельхозналог, упрощенную систему налогообложения, налог на профессиональный доход). Поправки касаются порядка признания доходов и расходов, полученных путем изменения баланса на цифровом счете. Датой получения доходов будет считаться дата поступления денежных средств на такой счет.

Закон также допускает приостановку налоговыми органами операций по счетам цифрового рубля, открытым на соответствующей платформе. Порядок информирования операторов платформы цифрового рубля о приостановлении таких операций будет устанавливать ФНС России по согласованию с ЦБ РФ.

Одновременно устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение. Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.