МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Правительство решило отменить льготы по связи LTE в 2024 году

"Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", — говорится в сообщении.

В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.