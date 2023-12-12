2023-12-12T09:21:00+03:00
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2023-12-12T09:21:00+03:00
2023
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Правительство расширило список детских товаров, облагаемых 10% НДС
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Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Расширен перечень детских товаров,... ПРАЙМ, 12.12.2023
налоги, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, детские товары, ндс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей", — говорится в сообщении.
В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.