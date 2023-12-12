МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами, совершающими недружественные действия против России. В Госдуме сравнили создателей новой стратегии Киева с героями басни

Необходимость такого приостановления, согласно пояснительной записке, "вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, обусловленными введением санкций со стороны западных государств и, как следствие, беспрецедентным давлением на экономику страны".

В связи с введением санкций президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами и поручил МИД РФ уведомить эти страны о приостановке, а правительству — внести в Госдуму соответствующий законопроект, что оно и сделало.

Эти страны — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами. Также приостанавливается действие правил налогообложения дивидендов, процентов; доходов от недвижимости, от продажи движимого и недвижимого имущества, от авторских прав и лицензий, от работы по найму; гонораров, пенсий и других доходов. Россия ратифицировала соглашение с Оманом о двойном налогообложении

Вместе с тем остаются в силе положения об устранении двойного налогообложения, отмечается в заключении комитета Госдумы по международным делам. Доход по-прежнему облагается налогом только в одном из государств: в государстве налогового резидентства получателя дохода или в государстве источника выплаты.

Также сохраняются привилегии дипломатических сотрудников и возможность обмена информацией между налоговыми органами о налогоплательщиках, полученных доходах и уплаченных налогах с целью предотвращения уклонения от их уплаты. Кроме того, изменения не коснутся "взаимосогласительных процедур, и соответственно, у налоговых органов есть возможность консультироваться и совместно решать вопрос о том, в каком государстве доход будет облагаться налогом", отмечает комитет.