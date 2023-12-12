ГД приняла закон о приостановке ряда норм налоговых соглашений с 38 странами
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами, совершающими недружественные действия против России.
Необходимость такого приостановления, согласно пояснительной записке, "вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, обусловленными введением санкций со стороны западных государств и, как следствие, беспрецедентным давлением на экономику страны".
В связи с введением санкций президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами и поручил МИД РФ уведомить эти страны о приостановке, а правительству — внести в Госдуму соответствующий законопроект, что оно и сделало.
Эти страны — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.
Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами. Также приостанавливается действие правил налогообложения дивидендов, процентов; доходов от недвижимости, от продажи движимого и недвижимого имущества, от авторских прав и лицензий, от работы по найму; гонораров, пенсий и других доходов.
Вместе с тем остаются в силе положения об устранении двойного налогообложения, отмечается в заключении комитета Госдумы по международным делам. Доход по-прежнему облагается налогом только в одном из государств: в государстве налогового резидентства получателя дохода или в государстве источника выплаты.
Также сохраняются привилегии дипломатических сотрудников и возможность обмена информацией между налоговыми органами о налогоплательщиках, полученных доходах и уплаченных налогах с целью предотвращения уклонения от их уплаты. Кроме того, изменения не коснутся "взаимосогласительных процедур, и соответственно, у налоговых органов есть возможность консультироваться и совместно решать вопрос о том, в каком государстве доход будет облагаться налогом", отмечает комитет.
https://1prime.ru/government/20231212/842539218.html