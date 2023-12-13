МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Голикова назвала число полученных в России сертификатов на маткапитал

Согласно закону, жителям новых регионов, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.