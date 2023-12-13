2023-12-13T12:32:05+03:00
2023-12-13T12:32:05+03:00
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2023
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Госдума одобрила новый законопроект о материнском капитале
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, россия, госдума, маткапитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.
Согласно закону, жителям новых регионов, среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.