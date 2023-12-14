МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий в 2024 году в отдельных случаях предоставление бюджетных субсидий и инвестиций российским юрлицам с совокупной долей участия офшорных компаний в их капитале свыше 25%. Совфед одобрил закон, повышающий привлекательность "русских офшоров"

Для этого до 1 января 2025 года продлеваются полномочия правительства РФ определять случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета и бюджетных инвестиций таким юрлицам. Речь идет о господдержке, которая предоставляется на финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на отрасли экономики РФ, а также на иные цели. Эти изменения были включены в виде поправок ко второму чтению в законопроект об электронном реестре бюджетных инвестиций в строительство.

В ноябре председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев внес отдельный законопроект, допускающий предоставление в следующем году подобной господдержки таким российским юрлицам. Для ускорения принятия этой нормы она была включена в другую законодательную инициативу, которая в четверг была принята Госдумой.

Закон, который содержит и другие положения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.

Ранее бюджетным законодательством был введен запрет на выдачу с 1 января 2023 года субсидий российским юрлицам, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. Но под этот запрет попали в том числе российские системообразующие предприятия, реализующие крупные долгосрочные инвестиционные проекты, например, в производстве минеральных удобрений, подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта.

В связи с этим до конца текущего года бюджетные субсидии и инвестиции таким российским юрлицам могут предоставляться по решению правительства РФ или в определенном им порядке. Предполагалось, что офшорные компании будут исключены из структуры владения российских юрлиц до 1 января 2024 года.

Однако к настоящему моменту стало очевидно, что этот процесс не может быть завершен до конца 2023 года, поскольку профучастники рынка из недружественных юрисдикций отказываются предоставлять необходимые для этого юридические и бухгалтерские услуги, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту Гутенева.

Кроме того, некоторые российские компании испытывают сложности с получением согласия на такие изменения иностранных инвесторов, участвующих в совместных холдинговых компаниях. А "применение агрессивных мер по изменению структуры владения без получения требуемого согласия иностранных инвесторов может иметь крайне негативный эффект", в том числе затруднить экспорт и импорт, привести к потере активов и спровоцировать судебные иски, отмечает депутат.