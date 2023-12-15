МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, с 1 марта обязывающий российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных. Миллиардер Витек перевел активы своих компаний в ОАЭ

Документ уточняет порядок представления резидентами — субъектами внешнеэкономической деятельности в ЦБ информации об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, для более полной оценки валютных рисков в условиях международных санкций.

В закон "О валютном регулировании и валютном контроле" вносятся изменения, которые обязывают резидентов с 1 марта 2024 года предоставлять ЦБ информацию не только о своих валютных активах и обязательствах, но и о подобных активах и обязательствах дочерних хозобществ, в том числе находящихся за пределами РФ (при их наличии).

Эти изменения, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.

Одновременно унифицируются требования к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах на консолидированной основе. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления этой информации должен будет установить своим нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.

При этом исключаются обязанность Банка России размещать на своем сайте перечень экспортеров, предоставляющих ему соответствующую информацию. Регулятор сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень.

Кроме того, российские юрлица, входящие в одну международную группу компаний (МГК) с иностранными юрлицами, с 1 июля 2024 года будут уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) таких нерезидентов за рубежом. Также они должны будут представлять отчеты о движении средств по таким счетам и об электронных переводах через иностранные платежные системы с подтверждающими документами.

Порядок представления таких отчетов установит правительство по согласованию с Банком России. Выполнять эти обязанности не потребуется, если они исполняются за таких лиц материнской компанией МГК или уполномоченным ею участником группы. Кабмин по согласованию с ЦБ сможет установить и иные случаи освобождения от этих обязанностей.