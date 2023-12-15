ГД разрешила иностранцам временно использовать бумажные документы в госзакупках
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволит иностранным участникам госзакупок временно — до признания их электронных подписей — использовать бумажный документооборот.
Соответствующие изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок разработаны Минфином России. Они дадут возможность иностранным лицам исполнять заключенные контракты, а также подавать жалобы для защиты своих прав.
Сейчас на всех этапах жизненного цикла госзакупок в РФ внедрен электронный документооборот. Однако им не могут воспользоваться иностранные участники закупок, которые не получали российскую квалифицированную электронную подпись. Иностранные же квалифицированные электронные подписи в настоящее время в России не признаются.
В связи с этим закон позволяет иностранным участникам госзакупок использовать бумажные документы при исполнении контракта и взаимодействии с контрольными органами при обжаловании результатов закупок.
Как пояснял летом Минфин, такое послабление будет действовать временно — до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других ном, для которых установлен другой срок.
https://1prime.ru/government/20231215/842576024.html