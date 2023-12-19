МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Использование смартфонов в школах ограничили, с 1 сентября введут уроки труда, следует из законов, которые подписал президент России Владимир Путин. Социолог объяснила, зачем нужен запрет на использование телефонов в школах

Один из документов запретил ученикам пользоваться гаджетами во время уроков. Исключения составят только случаи, угрожающие здоровью и жизни.

При этом, ранее глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова отмечала, что образовательные учреждения сами будут определять механизм применения законов. Она также призывала не использовать устройства с сим-картами в образовательных целях. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что школьники смогут использовать телефоны с разрешения учителя.

Путин также подписал закон, который с 1 сентября 2024 года введет в начальных и средних школах обязательные уроки труда. Как заявлял депутат Государственной Думы Сергей Колунов, такая мера позволит вернуть рабочим профессиям престиж.

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