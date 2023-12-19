2023-12-19T13:44:06+03:00
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Путин ограничил использование телефонов в школах
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Использование смартфонов в школах ограничили, с 1 сентября введут уроки труда, следует из законов, которые подписал президент России Владимир Путин. Один из документов запретил... ПРАЙМ, 19.12.2023
экономика, госпроекты, новости, владимир путин, использование телефонов, школа, закон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Использование смартфонов в школах ограничили, с 1 сентября введут уроки труда, следует из законов, которые подписал президент России Владимир Путин.
Один из документов запретил ученикам пользоваться гаджетами во время уроков. Исключения составят только случаи, угрожающие здоровью и жизни.
При этом, ранее глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова отмечала, что образовательные учреждения сами будут определять механизм применения законов. Она также призывала не использовать устройства с сим-картами в образовательных целях. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что школьники смогут использовать телефоны с разрешения учителя.
Путин также подписал закон, который с 1 сентября 2024 года введет в начальных и средних школах обязательные уроки труда. Как заявлял депутат Государственной Думы Сергей Колунов, такая мера позволит вернуть рабочим профессиям престиж.
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