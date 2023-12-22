МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение возможности государственной поддержки комплексных инвестиционно-строительных проектов, реализуемых российскими организациями за рубежом, следует из базы данных нижней палаты парламента. Мишустин поручил скорректировать механизмы господдержки аграриев

Реализация таких проектов, согласно пояснительной записке, "позволит субъектам деятельности в сфере промышленности нарастить экспорт произведенной в Российской Федерации промышленной продукции на целевые рынки, а кроме того, будет способствовать долгосрочному присутствию на внешних рынках, обеспечивая тем самым стимулирование промышленного производства" в РФ.

В ней также отмечается, что в качестве проектов комплексного строительства на территории иностранных государств могут выступать: бондовые склады, зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов).

Законопроект закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" ряд понятий, в том числе термин "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств". Под ним понимается совокупность мероприятий застройщика, технического заказчика, иных организаций в целях создания промышленных объектов за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства.

При этом кабмину предоставляется право устанавливать требования в отношении минимальной доли продукции (в стоимостном и (или) количественном выражении), произведенной на территории РФ, которая используется при реализации комплексного строительства промышленных объектов за рубежом. Одновременно вносятся изменения, позволяющие органам государственной власти и местного самоуправления оказывать поддержку российским организациям, реализующим соответствующие проекты на территории иностранных государств.