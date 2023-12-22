МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ в сфере обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство увеличит расходы на госпрограмму "Развитие здравоохранения"

"Установить, что до 31 декабря 2024 года не публикуются сведения о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, включенных в раздел VIII перечня государственных программ Российской Федерации (Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества — прим. ред.)…", — говорится в тексте постановления.

Кроме того, действие документа распространяется на государственные программы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".