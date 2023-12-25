МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского страхования. Россияне смогут пройти диспансеризацию на рабочем месте, заявила Голикова

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.

Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с законом впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников.