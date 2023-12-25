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Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями
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Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , здоровье, экономика, госпроекты, новости, владимир путин, закон, омс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского страхования.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.
Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с законом впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников.