2023-12-29T12:07:02+03:00
2023-12-29T12:07:02+03:00
2023-12-29T12:07:02+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231229/842707758.html
Правительство утвердило госпрограмму восстановления новых регионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ГОСПРОГРАММУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ — КАБМИН Новость дополняется ПРАЙМ, 29.12.2023
регионы, экономика, госпроекты, новости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ГОСПРОГРАММУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ — КАБМИН
Новость дополняется