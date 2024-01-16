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Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений
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Глава Минфина России Антон Силуанов на выставке "Россия" присоединился к программе долгосрочных сбережений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Отмечается, что министр... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, антон силуанов, минфин, программа долгосрочных сбережений
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов на выставке "Россия" присоединился к программе долгосрочных сбережений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что министр заключил соответствующий договор по телефону за несколько минут.
Действие программы долгосрочных сбережений в России началось с 1 января 2024 года. Новый инструмент позволит в простой и удобной форме копить средства для получения дополнительного дохода в будущем и создания "финансовой подушки безопасности", при поддержке государства. Согласно информации на сайте Банка России, для участия в ПДС россиянам нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).