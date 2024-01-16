МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов на выставке "Россия" присоединился к программе долгосрочных сбережений, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Отмечается, что министр заключил соответствующий договор по телефону за несколько минут.

Действие программы долгосрочных сбережений в России началось с 1 января 2024 года. Новый инструмент позволит в простой и удобной форме копить средства для получения дополнительного дохода в будущем и создания "финансовой подушки безопасности", при поддержке государства. Согласно информации на сайте Банка России, для участия в ПДС россиянам нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).