МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству в понедельник, 22 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. В Госдуме назвали учения НАТО вмешательством во внутренние дела России

Соответствующий документ внесли в нижнюю палату парламента председатель и зампредседателя ГД Вячеслав Володин и Ирина Яровая, а также главы фракций, комитетов по безопасности и культуре и другие депутаты.

Проект предполагает лишать имущества за фейки о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Отмечается, что в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы могут внести соответствующие изменения.

Ранее глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников сообщал, что документ планируется рассмотреть в среду, 24 января.