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Комитет ГД одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии
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Комитет Государственной Думы по госстроительству в понедельник, 22 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах... ПРАЙМ, 22.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству в понедельник, 22 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России.
Соответствующий документ внесли в нижнюю палату парламента председатель и зампредседателя ГД Вячеслав Володин и Ирина Яровая, а также главы фракций, комитетов по безопасности и культуре и другие депутаты.
Проект предполагает лишать имущества за фейки о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Отмечается, что в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы могут внести соответствующие изменения.
Ранее глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников сообщал, что документ планируется рассмотреть в среду, 24 января.