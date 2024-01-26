МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России до 1 апреля обеспечит получение льгот семьями Героев России, которые получили звание посмертно, следует из поручения президента Владимира Путина. Путин продолжит повышать МРОТ в 2024 году

"Правительству РФ… обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих… предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", — сказано в публикации на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок — 1 апреля 2024 года.

Кроме того, Путин поручил Министерству обороны до первого апреля провести анализ выплат "Согаз" членам семей погибших участников СВО и предоставить соответствующий доклад. Ответственным за выполнение назначен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Президент также поручил высшим должностным лицам регионов при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте.

Как напоминает "Парламентская газета", заработная плата бойцов СВО начинается от 210 тысяч рублей, а в октябре показатель проиндексировали на 10,5 процента. Также трудовой договор с призванными в рамках мобилизации приостанавливается, за ними сохраняется место работы, начисляется трудовой стаж.

Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.

Помимо этого, родственников участников СВО нельзя отправлять в командировки без их согласия, а также работать в выходные и сверхурочно.