ОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами мнением о том, чем отличаются анонимные доносы от здоровой и конструктивной критики. Песков рассказал, когда прекратится русофобия на Западе

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции "Новые люди" направил в кабмин законопроект, предусматривающий введение административного наказания за злоупотребление правом на обращение в государственные органы. Как прокомментировал инициативу сам Даванков, нужно пресечь возрождение культуры доносов, и сделать это сможет только закон.

"Если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было и есть, и будет плохо", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что критика помогает разобраться в ошибках, проанализировать неверные решения.

При этом в Кремле не акцентируют внимание на громких случаях доносов. "В целом, мне неизвестно, что где-то бы приветствовалось доносительство. Но и также неизвестно, чтобы это приобретало какие-то массовые характеристики", — сказал Песков.

Даванков, комментируя свой законопроект, отметил, что в России "десятки медийных лиц и организаций, которые делают карьеру на травле неугодных артистов, блогеров и музыкантов". В качестве наказания за злоупотребление обращениями в госорганы с целью опорочить репутацию в СМИ парламентарий предложил сто часов обязательных работ и запрет заниматься администрированием сайтов на срок до трех лет.