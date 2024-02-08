МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила, согласно которым аспиранты и адъюнкты могут получить стипендию президента, размер которой составляет 75 тысяч рублей ежемесячно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий

"Подписано постановление правительства, в котором уточняются правила их получения и ежемесячный размер", — сказал Мишустин на совещании с правительством.

По словам премьера, стать получаетелм стипендии можно ежегодно по результатам отборов. Получать стипендию победитель будет от 1 года до 4 лет в зависимости от срока очного обучения. Сообщается, что выплаты будут финансироваться из федераьного бюджета.

Мишустин также добавил, что принятая стипендия даст молодым специалистам возможность начать карьеру, проявить свои способности и проявить профессиональные достижения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении увеличить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей, а правительственную стипендию до порядка 20 тысяч рублей.

Президентская стипендия — это ежемесячная выплата, начисляемая студентам и аспирантам учебных заведений, имеющих особые заслуги в обучении, науке или той отрасли, в которой они заняты.