МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нужно проработать вопрос приоритетных закупок у российских производителей, рассмотрев возможности ввозных пошлин, поручил президент России Владимир Путин. Путин поручил правительству найти больше средств на науку

"Можно создавать финансовые преференции — и 15%, если наш дороже прибор, то можно его покупать, а можно наоборот обложить каким-то дополнительным сбором иностранные приборы на эту же сумму и направлять эти средства в тот фонд, о котором мы говорили. Здесь разные варианты возможны, надо просто подумать, только надо принимать решение, не затягивая", — сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в четверг, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.

Глава государства также добавил, что для успеха России недостаточно одного патриотического настроя, еще нужны специалисты. По его словам, нужно уделять внимание всем элементам, которые формируют "полноценную личность, патриота, человека, который любит родину, готов к самопожертвованию".

Ранее Владимир Путин поручил правительству России проработать возможность расширения финансирования российской науки. Он подчеркнул, что в ближайшие три года на развитие научных исследований и разработки гражданского назначения планируется отправить 1,5 триллиона рублей.