2024-02-14T09:42:00+03:00
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"Дачную амнистию" для общих построек СНТ продлили до марта 2031 года
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"Дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, продлили до 1 марта 2031 года. Соответствующий... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, госпроекты, новости, владимир путин, закон, дачная амнистия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, продлили до 1 марта 2031 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторы инициативы, в частности, первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, предложили продлить упрощенную регистрацию зданий и сооружений СНТ, которые были построены до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью, до 2031 года. Отмечается, что в таком случае срок действия будет соответствовать общему сроку амнистии для садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков.
Подчеркивается, что для упрощенной регистрации необходимо предоставить декларацию, составленную председателем товарищества, без подготовки техплана в МФЦ, либо разместить на портале "Госуслуги".
Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. Она представляет собой свод изменений в отдельные законодательные акты для упрощенной регистрации собственности.