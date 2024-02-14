МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, продлили до 1 марта 2031 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В Европе отметили, как Путин вскрыл историческое невежество США

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Авторы инициативы, в частности, первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, предложили продлить упрощенную регистрацию зданий и сооружений СНТ, которые были построены до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью, до 2031 года. Отмечается, что в таком случае срок действия будет соответствовать общему сроку амнистии для садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков.

Подчеркивается, что для упрощенной регистрации необходимо предоставить декларацию, составленную председателем товарищества, без подготовки техплана в МФЦ, либо разместить на портале "Госуслуги".

Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. Она представляет собой свод изменений в отдельные законодательные акты для упрощенной регистрации собственности.