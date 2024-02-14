МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Первый замглавы комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов, комментируя РИА Новости инициативу РЖД об уголовной ответственности для водителей за столкновение с поездом, сообщил, что такой вид ответственности всегда предусматривает виновные действия. ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса"

РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там пояснили, что случаи нарушения правил дорожного движения на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями правил дорожного движения, поэтому и санкции должны быть исключительными.

"Если же нужны нормы направленные на ужесточение ответственность, то мы должны помнить, что уголовная ответственность всегда предусматривается за виновные действия. Пусть не всегда умышленные, иногда по неосторожности. Это базовые незыблемые принципы, которые должны соблюдаться", — сказал Бессарабов.

При этом по его словам, трудно не согласиться с тем, что аварии с транспортными средствами на железнодорожных путях несут повышенную опасность.

"В то же время, мне кажется, нельзя сводить вопросы профилактики данных нарушений только к ужесточению ответственности водителей. Нужно создавать и со стороны РЖД все условия безопасности движения и автомобилей, где они пересекаются с линиями РЖД, и пешеходов", — отметил он.