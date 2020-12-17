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В США зафиксировали сильную аллергию на вакцину от коронавируса
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Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New York... ПРАЙМ, 17.12.2020
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New York Times.
При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. В настоящее время она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.
Представители компании пообещали тщательно проверить данный инцидент. Они также отметили, что на данный момент у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, при этом компания активно взаимодействует с властями штата.