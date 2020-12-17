МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New York Times. Регулятор США одобрил для применения вакцину Pfizer

При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. В настоящее время она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Представители компании пообещали тщательно проверить данный инцидент. Они также отметили, что на данный момент у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, при этом компания активно взаимодействует с властями штата.