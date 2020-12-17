МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пациентам с коронавирусом после выписки из больничного стационара необходимо строго придерживаться ряда правил из-за риска повторной госпитализации с COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней газетой" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В Госдуме сказали, как быстро снизить цены на продукты

Как следует из базы данных Journal of the American Medical Association, у 27% наблюдаемых врачами пациентов возникал рецидив болезни.

"Чаще всего подобное возникает, когда инфекция была недолечена. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться", — отметил врач.

Он добавил, что многие пациены стремятся побыстрее прекратить лечение, назначенное специалистами. "К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы", — отметил Кондрахин.

Медик советует строго следовать рекомендациям лечащего врача. Необходимо принимать назначенные препараты и избегать переохлаждения.

Помимо этого, отметил терапевт, не рекомендуется перегружать организм физическими нагрузками. Также необходимо: