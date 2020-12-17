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Путин считает необходимой массовую вакцинацию от COVID-19 в России
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимой массовую вакцинацию от коронавируса в стране. Он отметил, что российская вакцина —... ПРАЙМ, 17.12.2020
россия, коронавирус, вакцинация, владимир путин, новости, технологии, наука, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимой массовую вакцинацию от коронавируса в стране.
Он отметил, что российская вакцина — безопасная и эффективная, причин не прививаться — нет.
Нам ничего не мешает производить российскую вакцину от COVID-19 на площадках иностранных государств, это не мешает вакцинации в России, добавил Путин.
В начале следующего 2021 года в России будут уже миллионы доз вакцины от коронавируса.