МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимой массовую вакцинацию от коронавируса в стране.

Он отметил, что российская вакцина — безопасная и эффективная, причин не прививаться — нет.

Нам ничего не мешает производить российскую вакцину от COVID-19 на площадках иностранных государств, это не мешает вакцинации в России, добавил Путин.

В начале следующего 2021 года в России будут уже миллионы доз вакцины от коронавируса.