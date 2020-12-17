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Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
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Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает Елисейский дворец. "У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", — говорится... ПРАЙМ, 17.12.2020
пандемия, коронавирус, эммануэль макрон, франция, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает Елисейский дворец.
"У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", — говорится в коммюнике.
Отмечается, что диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.
"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", — отмечается в заявлении.
Премьер Франции также уйдет на самоизоляцию после обнаружения у президента Макрона COVID-19.