МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает Елисейский дворец.

"У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.

"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", — отмечается в заявлении.

Премьер Франции также уйдет на самоизоляцию после обнаружения у президента Макрона COVID-19.