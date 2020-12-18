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Производителей вакцин от COVID-19 не накажут за побочные эффекты
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Фармацевтические компании-производители вакцин от COVID-19, такие как Pfizer и Moderna, не будут нести ответственность в случае появления серьезных побочных эффектов у... ПРАЙМ, 18.12.2020
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фармацевтические компании-производители вакцин от COVID-19, такие как Pfizer и Moderna, не будут нести ответственность в случае появления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные препараты. Власти США освободили эти компании от наказания, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал CNBC.
Более того — американцы не смогут подать жалобу на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.
Однако Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, которые связаны с нанесением вреда здоровью граждан из-за вакцинации. При этом указывается, что воспользоваться денежными средствами сложно.