МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фармацевтические компании-производители вакцин от COVID-19, такие как Pfizer и Moderna, не будут нести ответственность в случае появления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные препараты. Власти США освободили эти компании от наказания, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал CNBC. В США зафиксировали сильную аллергию на вакцину от коронавируса

Более того — американцы не смогут подать жалобу на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Однако Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, которые связаны с нанесением вреда здоровью граждан из-за вакцинации. При этом указывается, что воспользоваться денежными средствами сложно.