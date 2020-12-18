МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Продажи пульсоксиметров, приборов для измерения кислорода в крови, на российской онлайн-площадке AliExpress выросли в 31 раз с начала ноября относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы "AliExpress Россия". Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

"В период с 1 ноября по 15 декабря 2020 года количество покупок пульсоксиметров на площадке выросло в 31 раз по сравнению с прошлогодним периодом. Эта подкатегория товаров составила более 80% от продажи товаров всей категории аппаратов для измерения показателей здоровья в период с ноября по декабрь", — отмечается в релизе компании.

Количество покупок товаров из данной категории в свою очередь выросло более чем в 5 раз. Причиной этих изменений стали новые потребительские привычки, сформированные пандемией, объясняют в компании.

Самыми популярными товарами категории аппаратов для измерения показателей здоровья на площадке с начала ноября, помимо пульсоксиметров, стали бесконтактные цифровые термометры, тонометры, беспроводные слуховые аппараты и концентраторы кислорода. За аналогичный период прошлого года самыми популярными товарами категории на AliExpress были тонометры, глюкометры и аппараты для терапии апноэ сна.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.