МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против коронавируса, созданную компанией Moderna. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт американского регулятора. Стало известно, кому противопоказана вакцина от COVID-19

"Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", — отмечает FDA.

Moderna оценила эффективность вакцины в 94%. По данным разработчиков, при первичном анализе она составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.

В середине декабря одобрение FDA на использование препарата BNT162b2 получили американская Pfizer и немецкая BioNTech. По данным компаний, эффективность их препарата достигает 95%.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения 12 декабря.