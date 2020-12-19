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В США одобрили вторую вакцину от коронавируса
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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против коронавируса, созданную компанией Moderna. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт... ПРАЙМ, 19.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против коронавируса, созданную компанией Moderna. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт американского регулятора.
"Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", — отмечает FDA.
Moderna оценила эффективность вакцины в 94%. По данным разработчиков, при первичном анализе она составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.
В середине декабря одобрение FDA на использование препарата BNT162b2 получили американская Pfizer и немецкая BioNTech. По данным компаний, эффективность их препарата достигает 95%.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения 12 декабря.