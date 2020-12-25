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В Африке обнаружили новый штамм коронавируса
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В Нигерии обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на News24. По словам директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона... ПРАЙМ, 25.12.2020
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В Нигерии обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на News24.
По словам директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, мутация вируса отличается от той, которая была найдена в Великобритании. При этом он отметил, что новая разновидность коронавируса отчасти схожа с выявленной в ЮАР. Эксперт рассказал, что пока рано говорить об отличительных особенностях данного штамма. При этом он подчеркнул, что, по предварительным результатам, эта мутация менее заразная, чем южноафриканская.
Ранее сообщалось, что в ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса. Южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.