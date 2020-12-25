МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны. Попова рассказала, когда закончится пандемия

"И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что… мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания дались, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по словам Поповой, другие страны обращались к России за помощью в организации работы санитарной службы.

"В первую очередь мы установили взаимодействие с Китайской Народной Республикой, и у них был интерес о том, как это можно и нужно сделать, как у нас это делается", — сообщила Попова, отвечая на вопрос о том, часто ли к Роспотребнадзору обращались по вопросу обмена методиками эпидемиологического контроля.