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Новая мутация коронавируса впервые обнаружена во Франции
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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны... ПРАЙМ, 26.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 26 дек — ПРАЙМ. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.
Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.
Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.