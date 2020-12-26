ПАРИЖ, 26 дек — ПРАЙМ. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны. Новый "британский" вариант коронавируса обнаружили в ещё одной стране

Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.

Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.