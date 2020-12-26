МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Риск заразиться новой коронавирусной инфекцией на улице и во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях. Россияне назвали свои главные цели на новый год

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом он добавил, что на катках и горках все равно необходимо соблюдать правила профилактики заражения и соблюдать правила.

"У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными",- отметил Горелов.

Сотрудники и организаторы катков, горок и других спортивных сооружений и аттракционов должны организовать работу так, чтобы избежать скопления большого числа людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих объектах.