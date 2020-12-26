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Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения COVID-19
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Риск заразиться новой коронавирусной инфекцией на улице и во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал... ПРАЙМ, 26.12.2020
коронавирус, роспотребнадзор, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Риск заразиться новой коронавирусной инфекцией на улице и во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
При этом он добавил, что на катках и горках все равно необходимо соблюдать правила профилактики заражения и соблюдать правила.
"У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными",- отметил Горелов.
Сотрудники и организаторы катков, горок и других спортивных сооружений и аттракционов должны организовать работу так, чтобы избежать скопления большого числа людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих объектах.