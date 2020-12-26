МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Британские ученые проводят испытания нового препарата, который, как предполагается, сможет предотвратить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает газета Guardian. Минздрав Британии рассказал об обнаружении нового варианта коронавируса

Как сообщает издание, препарат на основе антител был разработан медучреждениями Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Предполагается, что он может обеспечить мгновенный иммунитет против инфекции и защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.

"Если мы сможем доказать, что это лечение работает и предотвращает развитие COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию вируса, это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса", — заявила руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан, чьи слова приводит газета.

Если препарат будет одобрен, он может быть доступен уже в марте или апреле. Как предполагают исследователи, лекарство может быть предоставлено в качестве неотложной помощи для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых. Препарат также может помочь семьям, где кто-то заразился COVID-19. Ученые подтвердили быстрые темпы распространения нового типа коронавируса

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Однако согласно исследованию Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, результаты которого были опубликованы в среду, новый штамм, вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и летальных исходов в 2021 году, даже если будут сохранены региональные ограничения. Новый штамм, по данным специалистов, заразней обычного на 56%. В связи с этим, предполагают ученые, властям придется ускорить процесс внедрения вакцины.