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Эксперт рассказал, в каком случае необходимо носить маску на улице
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Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 26.12.2020
масочный режим, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна", — сказал Горелов.
Он отметил, что ношение маски сейчас остаётся правилом номер один в борьбе с коронавирусом.