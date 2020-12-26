МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения COVID-19

"Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна", — сказал Горелов.

Он отметил, что ношение маски сейчас остаётся правилом номер один в борьбе с коронавирусом.