ТОКИО, 26 дек — ПРАЙМ. Два новых случая "британского" штамма коронавируса выявлено в Японии, сообщил телеканал NHK. ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса найден в восьми странах Европы

Положительная реакция на этот штамм обнаружена у капитана воздушного судна и его жены. Мужчина совершал поездки в Британию. В настоящее время оба находятся в больнице в Токио.

Специалисты проверяют их ближайшее окружение, а также пути заражения.

В пятницу сообщалось о пяти подтвержденных случаях заражения британским штаммом коронавируса.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.