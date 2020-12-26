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Ещё два случая нового штамма коронавируса обнаружено в Японии
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Два новых случая "британского" штамма коронавируса выявлено в Японии, сообщил телеканал NHK. Положительная реакция на этот штамм обнаружена у капитана воздушного судна и его жены... ПРАЙМ, 26.12.2020
коронавирус, пандемия, япония, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 26 дек — ПРАЙМ. Два новых случая "британского" штамма коронавируса выявлено в Японии, сообщил телеканал NHK.
Положительная реакция на этот штамм обнаружена у капитана воздушного судна и его жены. Мужчина совершал поездки в Британию. В настоящее время оба находятся в больнице в Токио.
Специалисты проверяют их ближайшее окружение, а также пути заражения.
В пятницу сообщалось о пяти подтвержденных случаях заражения британским штаммом коронавируса.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.