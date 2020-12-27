МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Первые два случая заражения новым, "британским", штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио. Новая мутация коронавируса впервые обнаружена во Франции

Сообщается, что заразившиеся — пара из Дарема, которая, насколько известно, не совершала путешествий и не была подвержена особому риску инфицирования.

"Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции", — говорится в заявлении.

Как отмечается в пресс-релизе, с полуночи 26 декабря на территории провинции Онтарио, которая по числу заражений уступает лишь провинции Квебек, действуют жесткие ограничительные меры.

Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.