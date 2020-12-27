МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что он более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Об этом рассказал в беседе с РЕН ТВ доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщает РИА Новости. Новый штамм коронавируса впервые выявлен в Канаде

"Он стал более заразным — вот и все, он более распространен", — отметил ученый, добавив, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.

По словам Зуева, появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что ведомство держит ситуацию с выявлением нового штамма коронавируса на контроле. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его.