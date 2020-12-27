МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В штате Нью-Йорк сеть клиник подозревают в передаче вакцины представителям общественности в нарушение плана вакцинации. Об этом сообщает РБК. Вакцина Moderna от COVID в ряде случаев показала 100%-ную эффективность

Ранее медучреждения открыли свободную запись на прививку через интернет. При этом сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата. Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.

Генеральный директор сети клиник Гэри Шлезингер открыто заявлял, что его учреждения получили 3,5 тыс. доз вакцины производства компании Moderna. Parcare обещал дать вакцину всем гражданам старше 60 лет, кто зарегистрируется на прививку через интернет, по принципу "кто первый". Однако такой подход нарушает план вакцинации, в соответствии с которым сначала вакцину получают работники здравоохранения.

В сеть Parcare входят шесть клиник в Ориджине и Бруклине (самый населенный район города Нью-Йорк). Медучреждения обслуживают, в основном, представителей еврейской диаспоры.