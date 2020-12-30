МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 26 513, до 3 131 550, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 26 513 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3970 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 131 550 случаев заболевания. Тем прироста составляет 0,9%.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве — 5105, Санкт-Петербурге — 3764, Подмосковье — 1608.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5105, 2. Санкт-Петербург — 3764, 3. Московская область — 1608", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области — 19, Чукотском автономном округе — 3, Ненецком автономном округе — 2.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован на Алтае и в Туве — 0,2%. В России разрабатывают препарат от COVID-19 на основе антител

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва — 0,2%, 2. Ненецкий автономный округ — 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область — 0,5%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ подтверждены 599 смертей с COVID-19, за все время — 56 тысяч 426.

"За последние сутки подтверждено 599 смертей… За весь период по России умерло 56 426 человек", — сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса..

В частности в Санкт-Петербурге подтверждены 78 смертей, в Москве — 72, в Ростовской области — 27.

За сутки в РФ выписаны 29 235 человек после COVID-19, за все время — 2 525 418.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 235 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 525 418", — сообщил оперштаб.

В частности, в Москве выписаны 5 896 человек, в Санкт-Петербурге — 4 278, в Подмосковье — 1 470.