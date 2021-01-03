ХЕЛЬСИНКИ, 3 янв — ПРАЙМ. Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, сообщил портал Delfi. Врач в Мексике попала в реанимацию после вакцинации

"Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать. Причины выяснены, сообщены, улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы", — сказала Delfi заведующая больницей Пилле Мукк. Она добавила, что дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру.

Вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.

Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech в конце декабря были доставлены в Таллин. Прибывшая в Эстонию партия вакцин состоит из 9750 доз, с помощью которой можно вакцинировать чуть менее 5 тысяч человек, дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно с начала января. По данным на воскресенье, от коронавируса вакцинировали 2517 человек.

Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNtech (603 876 доз), AstraZeneca (1,33 миллиона доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Также Эстония продолжает переговоры и с другими производителями вакцин.