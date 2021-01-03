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В эстонской больнице испортили 20 доз вакцины от коронавируса
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Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, сообщил портал Delfi. "Да, к сожалению, при поставке... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 янв — ПРАЙМ. Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, сообщил портал Delfi.
"Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать. Причины выяснены, сообщены, улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы", — сказала Delfi заведующая больницей Пилле Мукк. Она добавила, что дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру.
Вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.
Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech в конце декабря были доставлены в Таллин. Прибывшая в Эстонию партия вакцин состоит из 9750 доз, с помощью которой можно вакцинировать чуть менее 5 тысяч человек, дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно с начала января. По данным на воскресенье, от коронавируса вакцинировали 2517 человек.
Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNtech (603 876 доз), AstraZeneca (1,33 миллиона доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Также Эстония продолжает переговоры и с другими производителями вакцин.