МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт политика. Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения

По его словам, дело в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

"Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные", — заявил американский лидер.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.