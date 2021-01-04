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Трамп подверг сомнению данные по коронавирусу
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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт политика... ПРАЙМ, 04.01.2021
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.
По его словам, дело в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
"Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные", — заявил американский лидер.
По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.