МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Ситуацию с COVID-19 в мире удастся переломить к концу 2022 года при условии вакцинации и разработки эффективного противовирусного препарата, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения

"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом — ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас. Но это если будет вакцинация и будут продолжать работать над созданием эффективных противовирусных препаратов", — рассказала Шестакова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 3 января, число заразившихся в мире превысило отметку в 83 миллиона. Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19.