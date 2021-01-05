МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена инициировать сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт партии. В МИД Украины объяснили причину отказа от вакцины "Спутник V"

О намерении организовать сбор подписей во время поездки в город Покровск Донецкой области объявил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский.

"Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины", — отметил Марчевский.

По его словам, в партию регулярно обращаются огромное количество людей. В их числе: пенсионеры, которые не знают, "куда им прятаться от пандемии", а также молодые люди, которые "переживают за своих родителей, бабушек, дедушек". В числе тех, кто обращается в партию, есть и люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти, добавил руководитель партии.

В начале октября председатель политсовета партии Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи он рассказал, что привился российской вакциной. Депутат говорил, что перенес вакцину "очень хорошо" и назвал ее эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Президент России не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину. Как заявлял Путин, для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали соответствующие запросы.