МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости. Зеленский не может объяснить отказ от российской вакцины

"Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной", — сказал Кива.

Парламентарий выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса — самая эффективная на сегодняшний день. Он не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь.

Кива также добавил, что позиция Зеленского по борьбе с пандемией COVID-19 "каждый день забирает сотни жизней", из-за чего украинцы "проклинают" главу государства.

Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет.