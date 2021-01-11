2021-01-11T15:15:04+03:00
2021-01-11T15:15:04+03:00
2021-01-11T15:15:04+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210111/832782271.html
В Москве расширяют вакцинацию от COVID
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе с 13 января запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекцией будет доступна новой категории граждан. Об этом он написал в... ПРАЙМ, 11.01.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, вакцинация, коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83273/77/832737796.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/77/832737796.jpg
https://1prime.ru/images/83273/77/832737795.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/77/832737795.jpg
https://1prime.ru/images/83273/77/832737783.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/77/832737783.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе с 13 января запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекцией будет доступна новой категории граждан.
Об этом он написал в своем блоге.
13 января 2021 года, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:
- научные исследования и разработки;
- информационные технологии, телекоммуникации и связь;
- социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
Помимо этого он сообщил, что с четверга, 14 января, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.