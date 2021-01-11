МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе с 13 января запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекцией будет доступна новой категории граждан.

Об этом он написал в своем блоге.

13 января 2021 года, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:

научные исследования и разработки;

информационные технологии, телекоммуникации и связь;

социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Помимо этого он сообщил, что с четверга, 14 января, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.