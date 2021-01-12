МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Число выявленных в России случаев COVID-19 за сутки выросло на 22 934 и составило 3 448 203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 448 203 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,7% Эпидемиолог оценил риски распространения нового штамма COVID в России

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 934 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 827 (12,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 001, Санкт-Петербурге — 2 731, Подмосковье — 1 083. Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 14, Чукотском автономном округе — 2, Ненецком автономном округе — 1, сообщили в оперштабе.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5 001, 2. Санкт-Петербург — 2 731, 3. Московская область — 1083", — говорится в сообщении. Ученые нашли "российский" вариант коронавируса

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО — 0,1%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0,1%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай — 0,2%, 3. Магаданская область — 0,3%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ подтверждена 531 смерть от COVID-19, за все время — 62 804, следует из данных оперштаба. В частности, в Москве — 72, в Санкт-Петербурге — 68, в Ростовской области — 26.

"За последние сутки подтверждено 531 смертей… За весь период по России умерло 62 804 человека", — сообщает оперштаб.

За сутки в РФ выписаны 24 755 человек после COVID-19, за все время — 2 825 430. В частности, в Москве — 6778, в Подмосковье —1569, в Санкт-Петербурге — 1258.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 825 430", — говорится в сообщении.